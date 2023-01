Caracol Televisión le hace un homenaje al Pacífico colombiano con 'La mamá del 10'

El lanzamiento para medios de la novela 'La Mamá del 10' se llevó a cabo, este 14 de febrero, en las instalaciones del Canal Caracol.

La historia de Tina Manotas reflejará el sacrificio de las madres colombianas que no cuentan con sus esposos y que hacen lo que sea para apoyar los sueños de sus hijos.

A través de la diversidad cultural y la magia que caracteriza a la gente del Pacifico, 'La mamá del 10' contará la historia de una mamá luchadora, capaz de sacrificarlo todo por su hijo para que se convierta en el jugador diez del mejor equipo de fútbol.

Victor, su hijo, desde pequeño demostró su pasión por el deporte y la seguridad de que algún día, a través del fútbol, cambiaría su vida por completo y así retribuirle a su mamá todo el esfuerzo.

Para Karen estar en el proyecto representa un reto del cual se siente "muy agradecida con Caracol por contar este tipo de historias, incluir estas zonas que antes no se habían visto en la televisión nacional. La novela tiene elementos muy bonitos, tenemos música del pacífico, fútbol, los niños, la mujer empoderada; hay muchos elementos que realmente como espectadora me enamoran de la novela y cómo mamá del 10 me tienen apasionada haciendo este proyecto", aseguró durante el lanzamiento.

Tina y su hijo tendrán que abandonar su pueblo y llegar a la capital para salvar sus vidas, donde las necesidades y dificultades económicas tocarán sus puertas, pero no será un impedimento para Tina, quién sacrificará todo por hacer realidad el sueño de Víctor.

'La Mamá del 10' llegará cargada de ilusiones y mucho amor para compartir en familia todas las noches de lunes a viernes.

Para Sergio Herrera interpretar al Pacífico es todo un reto que "estoy asumiendo con todo el respeto y quiero que ustedes se los disfruten con mucho cariño y con mucho respeto".

La producción tendrá un elenco de lujo conformado por Karen Hinestroza, Antonio Jiménez, Sergio Herrera, Cristian Felipe Mosquera, Kristina Lilley, Luis Fernando Salas, Carolina López, Julio Pachón, Yesenia Valencia, Marcela Benjumea, Ernesto Ballén, Diana Acevedo, Diego Vásquez, Jaisson Jeack, Juan Pablo Barragán, Laura Rodríguez, Andrés Rojas, Luis Eduardo Motoa, Pedro Palacio, entre otros.

Gran estreno: 'La mamá del 10' llegará muy pronto al Canal Caracol .