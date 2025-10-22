En vivo
Caracol TV  / La luz de mi vida  / Capítulo 88 La luz de mi vida: Firat se embriaga y tiene una noche de pasión con Sude

Firat continúa con el proceso de divorcio de Elif y para pasar el dolor sale por unos tragos; no obstante, se emborracha y termina en la casa de su exnovia. Al día siguiente se arrepiente de lo que pasó.

