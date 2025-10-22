Actualizado: 22 de oct, 2025
Caracol TV La luz de mi vida Capítulo 88 La luz de mi vida: Firat se embriaga y tiene una noche de pasión con Sude
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Por otra parte, Elif estalla porque él la amenazó con que se va a quedar con Günes, algo que jamás había hecho. Más tarde, el empresario le cuenta a su mejor amigo lo que pasó la noche anterior, ya que le preocupa que Sude no vaya a guardar el secreto.
No te pierdas los capítulos de La luz de mi vida en Caracol Televisión o en la Señal En Vivo.