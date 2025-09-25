Actualizado: 25 de sept, 2025
Caracol TV La luz de mi vida Capítulo 71 La luz de mi vida: Dila descubre la flor con la que cree que Ümran envenenó a Cemile
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
A pesar de que la joven está convencida de que vio a su mamá manipulando aquella flor, esta ya no está en el vivero. Lo que nadie sabe, es que Günes la encontró en el basurero y decidió sembrarla nuevamente. Luego, el abogado de Cemile llama para hacer la lectura del testamento.
No te pierdas los capítulos de La luz de mi vida en Caracol Televisión o en la Señal En Vivo.