Caracol TV  / La luz de mi vida  / Capítulo 66 La luz de mi vida: Elif se preocupa al saber que Cemil podría no ser padre de Firat

Elif se entera de que es posible que Cemil no sea padre de Firat, pero no sabe cómo decirle la verdad a su esposo. De igual forma, tiene un plan para seguir investigando acerca de esto.

