Actualizado: 18 de sept, 2025
Caracol TV La luz de mi vida Capítulo 66 La luz de mi vida: Elif se preocupa al saber que Cemil podría no ser padre de Firat
Además, Fulya tiene una fuerte pelea con Alper, pues según ella, él parece haber planeado toda su vida sin haber hablado en pareja. El detonante de dicha situación llega cuando el hombre dice querer hijos dentro de diez años.
