En vivo
La Influencer
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
B KING Y REGIO CLOWN
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote la influencer DK
Caracol TV  / La Influencer  / Salvador le exige exclusividad a Maritza tras el video promocionando el negocio de Nacho

Salvador le exige exclusividad a Maritza tras el video promocionando el negocio de Nacho

El dueño de la pizzería aborda a Maritza para decirle que no puede estar promocionando perros calientes o hamburguesas, cuando ella es la imagen del negocio. Su reacción resulta curiosa.

Publicidad

Publicidad

Publicidad