Salvador confronta a Avril por haber comprado la cadena de Pizzería Sarabia

Salvador no puede contener la ira, ya que el hecho de que Avil haya comprado este negocio, legitima el “robo” de Aldo. Al final de la discusión de la pareja, parece que vuelven a terminar su relación.

No te pierdas La Influencer en las noches de Caracol Televisión o en la señal en vivo. Recuerda que puedes ver los capítulos aquí.

