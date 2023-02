Santiago Cruz confiesa que él no quería que Stéfany Zabaleta cantara esta canción, sin embargo, afirma que no pudo haberlo hecho mejor y que con su tono de voz hace una versión mejorada de este tema. Por otra parte, la participante relata que la letra de esta composición le hace recordar al entierro de sus abuelos, ya que por la tristeza no fue capaz de interpretársela.

Te puede interesar: ¿Qué tanto se conocen Jessica Cediel y Carlos Calero? Los dos se le midieron a una dinámica