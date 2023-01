¡Los televidentes decidieron! La Selección Amarilla se lleva 10 millones de pesos

El capítulo número 39 de La Descarga empieza cargado de muy buenas noticias, pues Carlos Calero le da la bienvenida a los espectadores de Caracol Televisión a la producción que reúne a los mejores artistas de Colombia. En medio del escenario, el presentador revela el nombre del mentor y del equipo que se lleva 10 millones de pesos gracias a los votos de sus aficionados.

"Hay que decirles a todos los que tuvieron la oportunidad de dar like o me gusta: ustedes ya mismo están participando porque se pueden llevar 3 millones de pesos en Día a Día, tienen que estar muy atentos. Si coinciden con la Selección ganadora esta noche, se pueden llevar esos 3 millones", recuerda Carlos justo antes de leer el sobre que trae en el interior los nombres de los ganadores.

Mira también: Marbelle se pone nerviosa ante el abrazo de Mel García y pierde la concentración

Publicidad

Luego de unos segundos de tensión señala que esa suma de dinero se va para la Selección Amarilla, que fue representada en el show de La Descarga por Santiago Cruz y Junior. Al recibir la noticia, el mentor se levanta de su asiento y se acerca al escenario rápidamente para celebrar el triunfo junto a una de las voces más potentes que tiene la oportunidad de guiar en el reality.

No te pierdas: La Selección Morada propone darle parte de su dinero a Stefany en caso de ganar

"Muchas gracias Colombia, de verdad que sí. Especialmente para toda la Selección Amarilla y para Stefany también", señala Junior refiriéndose a la compañera que no pudo cantar junto a Cruz debido a que tuvo que salir del Campamento Musical para ser evaluada por un médico luego de presentar algunos dolores en el estómago. Por su parte, Santiago Cruz se apresura a comentar: "Gracias por darle like o me gusta a nuestra presentación de última hora".

Te puede interesar: ¡La familia va primero! Byordy y Gusi les dedican su espectáculo a sus familias