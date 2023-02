La Descarga: César Amaya sufrió de bullying cuando niño y tuvo episodios de violencia doméstica

En más de una oportunidad, los participantes de La Descarga han conmovido a los televidentes de Caracol Televisión por exponer sus emotivas historias de vida. En esta oportunidad fue César Amaya, integrante de la Selección Rosada, el que se robó las miradas luego de contarle a Jair Santrich sus inicios en el acondicionamiento físico, pues aseguró que empezó a entrenar porque algunos de sus compañeros le hacía bullying por ser muy delgado.

"Cuando estaba pequeñito, yo era pues era niño en el colegio, yo era muy delgadito y me hacían bullying. A mí me encantaba jugar fútbol, por ejemplo, y no me dejaban jugar, no me metían. No solamente vivía esa violencia así en el colegio, sino en mi casa también porque sí me tocó ver muchas veces violencia en mi casa, mis papás. Entonces yo fue creciendo como con esa vaina de querer defender a mi hermana, a mi mamá", señaló en medio del Campamento Musical, más específicamente en la zona del gimnasio mientras practicaba su rutina de brazo.

Posteriormente, agregó que empezó a ejercitarse con los recursos que encontraba en su casa, por lo que no fue indispensable inicialmente asistir a un centro deportivo. El cantante también contó que un día estaba jugando en su casa y sin culpa hizo caer un objeto, lo que desató la furia de su padre, quien no dudó en enfrentarlo.

"Me dijo 'voy a traer no sé qué cosa para darte duro y no sé qué' y yo estaba en esa película de que ya no quería dejar que me pisotearan y pasaran por encima mío, entonces yo chiquito y todo me paré. Me iba a dar con las manos y me le enfrenté y él se quedó como sorprendido. No estuvo bien ni de parte mía ni de parte de él", contó en la tranmsisión del capítulo.

