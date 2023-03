Gusi le pide a Breiner en La Descarga que homenajee a su padre y le entrega su sombrero de la niñez

Maía, Marbelle, Santiago Cruz y Gusi se ponen de pie y aplauden a Breiner Gaster luego de demostrar todo su talento en el escenario de La Descarga, el templo de la música. A pesar de que el mentor de la Selección Azul le había pedido específicamente al novio de Keyla interpretar esta conmovedora composición, el participante logra salir de su zona de confort y conectar con la audiencia a partir de sus propios sentimientos.

Gusi aprovecha el emotivo momento para entregarle a Gaster un objeto personal muy especial de su infancia: "yo creo que, esto más que un recuerdo de mi niñez, este sombrero tiene 28 años, él no me dejaba ver cuando yo entraba a una serenata, siempre me tapaba y decían '¿Dónde está el niño?' y resulta que yo venía debajo de esto", expresa el concursante en medio de la transmisión de capítulo