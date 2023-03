¿Franko insinuó que Calero es “viejo”? Un comentario del participante desató bromas en La Descarga

En La Descarga se viven todo tipo de situaciones, desde tensas, incómodas y graciosas, justamente Franko y Carlos Calero protagonizaron un cómico momento que el presentador del programa tomó con gracia, pues el participante insinuó que lo conocía “desde chiquito” y él entendió que le dijeron que era “viejo”.

Después de la presentación del pupilo de la Selección Gusi, los mentores dieron sus comentarios y felicitaron A Franko por su entrega en el escenario , pues con el tema ‘Te solté la rienda', de José Alfredo Jiménez demostró su capacidad vocal y se robó toda la atención y aplausos.

“Yo quiero almorzar de lo que le dieron a Franko”, fue lo primero que expresó Santiago Cruz, y luego hizo énfasis en su slogan, el cual resultó muy interesante. Marbelle destacó su desborde de seguridad.

Por otra parte, Maía reconoció su gran talento y fortaleza ante las adversidades: “Hemos aprendido a quererte y a conocerte. Eres un hombre valiente porque has aprendido a sobreponerte a todas las situaciones y te agradezco por lo que demuestras”.

Algo que también resultó llamativo fue que le pidió un abrazo y posteriormente expresó su admiración hacia cada uno de los mentores.

“Todavía no me he repuesto de lo que sucedió aquí, gracias a todos porque han sido parte de mi vida, como viajero permanente que soy agradezco por ponérmelos a ustedes. A ti que te conozco de chiquito...”, dijo.

Esta última frase hizo que Calero se sorprendiera un poco, pues entendió que le dijeron “viejo” y que él era una figura reconocida desde hace mucho tiempo, además, Maía, Marbelle y Santiago Cruz también bromearon al respecto.

“Calero no fue chiquito, no mientras”, espetó Cruz, mientras que la mentora de la Selección Rosa expresó que le pasaba lo mismo.

Pero el asunto no terminó ahí: “Gracias por ese piropo", dijo entre risas el mismo Calero y luego preguntó alarmado “¿También me conoces de chiquito?”.

Un momento que sorprendió en la transmisión del reality fue cuando Gusi lloró al ver la reconciliación de dos grandes participantes que habían tenido ciertas diferencias, Breiner y El Puma Vallenato.

