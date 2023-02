Maía llega al Campamento Musical buscando a la participante que protegió en la noche de presentaciones de su equipo y encuentra a María Nelfi e inmediatamente le expresa su preocupación por cómo la vio.

Cabe recordar que la ganadora de La Voz Senior olvidó gran parte de la letra de la canción que interpretaba y aun así su mentora la eligió para protegerla y así poder cantar juntas en la noche de ‘La Descarga’ y participar por 10 millones de pesos.

“Yo no quiero fracasar, pero es que no puedo más, me marcó mucho el fracaso en el set y eso me tiene enferma porque tantos años de trabajo y nunca lo he hecho...Madrecita escúcheme. Te amo, te adoro y te respeto y no está lejos el día que me encuentre en una tarima contigo y pueda bendecirte públicamente, porque eres única, eres mi ángel de la guarda, pero me quiero retirar”, expresa María Nelfi.

Además, agrega que se quiere retirar porque el miedo de volver a fracasar lo tiene pendiente, “pero no quiero defraudarte, tú vales demasiado y tienes mucho talento. Lo siento”.

Ante esto, Maía comprende que ella tenga miedo de pisar el escenario, pues se siente bloqueada.“Lo importante ahora es que usted se sienta bien, que no le dé pena”, dice la mentora y le da la opción de abandonar la competencia o seguir en el programa.

Lo que conmueve a Maía son las palabras de María Nelfi: “Tengo mucha soledad en el alma, tanto allá como aquí. Hay veces que quisiera agarrar una carretera y andar y andar y no encontrar fin”.

Mientras tanto, los demás participantes de la Selección Rosada se reúnen ante el llamado de su mentora, y ellos escuchan su dolorosa decisión para finalmente darle unas palabras de aliento.

