El Indio Harin reveló en La Descarga de dónde proviene realmente y sorprendió a sus compañeros

Uno de los participantes que más se destacó en La Descarga es El Indio Harin , pues además de su impecable voz y conmovedoras presentaciones, él se encargaba de llevar paz y sensatez al Campamento Musical, es por esto que su eliminación del reality sorprendió a sus compañeros y además fue muy comentada en redes sociales.

Antes de dirigirse al escenario a interpretar ‘Secreto de amor’ de Joan Sebastian, un bolero que le permitió demostrar otra faceta como artista, sus compañeros estaban en la cocina hablando de sus orígenes y se preguntaban a cuál etnia pertenece.

Leonela , Dareska , Junior Bolívar, César Amaya, Byordy y Dante debatían sobre el tema, mientras que el integrante del equipo de Santiago Cruz estaba en el estudio preparando su próxima presentación.

“No tiene sangre indígena, ese muchacho es rubio y se bronceó mucho”, bromeó Dante , quien ingresó al programa como el imitador de Nino Bravo. Por su parte, Leonela aseguró que toda persona que se autoreconozca como indígena o afrodescendiente y respete la cultura, las raíces y las tradiciones es un buen representante de aquellas comunidades y de la gran diversidad de nuestro país.

Otros se mostraban algo confundidos sobre los orígenes de su colega y bromeaban diciendo que “él inventó los indios”, justo en ese momento llegó Harin a la cocina para responder la pregunta de Byordy: “¿A qué etnia perteneces?”, a lo que él respondió que nació en Cali.

“Ninguno de nosotros somos puros, mi madre es negra, de Buenaventura, mi abuelo es de Guapi y mi papa es caucano de los yanaconas. Es una fusión negra con indígena”, empezó explicando el talentoso participante e hizo la claridad de que no pertenece a algún resguardo indígena, pero que sí hace mucho trabajo comunitario.

Continuó contándole a sus compañeros sobre su nombre: “Yo me llamo indio por la palabra Indius porque significa que Dios está dentro, Indius es Dios dentro de mi ser”

“Cuando yo nací espiritualmente empecé a cambiar mi forma de hablar, de comer, de vestir y todas esas cosas que son comportamientos más espirituales”, aclaró, pues los demás participantes se sentían un poco perdidos en el tema.

Por su parte, Byordy, Franko y Junior Bolívar comentaron entre ellos que se lo imaginaban viviendo en una especia de choza, como se les suele denominar a los hogares de los indígenas, de igual forma lo visualizaban realizando cantos y bailes típicos.

Antes de regresar al estudio y seguir estudiando para la gala de la noche, envió un mensaje como los que suele compartir y este hizo reflexionar a los presentes en la cocina: “El problema es que muchos no saben de dónde vienen ni a donde van. Indios somos tenemos, pues tenemos a Dios dentro de casa”.

Momentos previos a esto, Santiago Cruz se reunió con sus pupilos para reflexionar un poco sobre la vida y les entregó unas cartas con unos mensajes realmente especiales, y entre las que les entregó a sus pupilos destacó la del Indio Harin que decía: "Me veo como el universo me ve, lo que los demás digan o piensen es solo su opinión. No me define”.