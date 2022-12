Con vallenato y salsa, Yerick y Cristian Better planean salvarse de la cuerda floja

Desde que empezó la fase Todos o Nada de La Descarga, los participantes han buscado la manera de convencer a Marbelle, Maía, Gusi y Santiago Cruz de su talento para poder empacar maletas e irse al campamento musical; sin embargo, el proceso no ha sido nada fácil, pues solo los mejores siguen en competencia. En esta oportunidad, Yerick y Cristian Better se enfrentan para obtener un cupo en el Equipo Santiago Cruz.



Dos presentaciones dignas de admirar

Mientras que Yerick se sube al escenario para interpretar el exitoso tema musical 'Valió la pena', de F. Salgado, J. Pagán y M. Anthony; Cristian Better deslumbra con su propia versión de 'Si tu amor no vuelve', de Wilfran Castillo. Luego del derroche de talento, ambos artistas escuchan atentamente los comentarios de cada uno de los mentores. Mira también: Luis Ma y Maía conmueven con su mágica interpretación al público de La Descarga

"Me encanta que te fuiste a un lugar seguro para ti en la competencia, esta canción de Marc Anthony no es fácil tampoco, pero es un personaje que tienes ahí. Creo que eso era lo que había que hacer en este momento de la cuerda floja", le comenta el mentor a Yerrick.

No te pierdas: Maía da a conocer el nombre del participante que queda en la cuerda floja

Publicidad

A Better, por su parte, le comentan: "Siento la voz cansada, pero tuviste muchos momentos en que la pones tan linda y que muchas veces que siento que es a propósito a nivel interpretativo y eso también me gusta. Eres un artista absolutamente claro, con un sonido claro y con ganas de mostrar el vallenato juvenil", agrega Maía.

Te puede interesar: El Tenor del Rock se luce en el escenario al cantar dos grandes éxitos en inglés

Finalmente, Santiago Cruz decide darle la oportunidad a Cristian Better de continuar en el reality.