Breiner, Keyla y mucho más: Dante se viste de sacerdote y hace las plegarias del día en La Descarga

Los participante de las cuatro Selecciones de La Descarga aprovechan un momento de descanso para divertirse y aliviar un poco las tensiones que se han creado por cuenta de las discusiones en el Campamento Musical. Es así como Dante, más conocido en la producción de Caracol Televisión como Yo Me Llamo Nino Bravo, aprovecha que le sale bien la interpretación de un sacerdote para hacer una pequeña broma.

Acompañado de un par de colegas, el participante hace su entrada triunfal a la sala del recinto mientras entonan algunas canciones religiosas que rápidamente se roban la atención de todos los presentes. Posteriormente, hace un par de peticiones para conservar la armonía en el lugar, de manera que nombra de manera jocosa al algunos artistas.

"Que a Breiner no lo aborrezcan tanto, que Keyla siga pura y casta, que Oropesa no sea tan creído, que a Dareska la dejen seguir soltera, que no asaren tanto los consejos de Franko, que José Miel salga señorita, que Byrordy deje de molestar con ese piano, que a El Tren le sirva alguna cachucha", son algunas de las verdades que salien a la luz en medio de la transmisión del capítulo.

Posteriormente, hacen unas peticiones, a las cuáles deben responder con la frase "líbranos señor", entre ellas estaban llevarle la contraria a Franko, un consejo de El Indio cuando tienen sueño, bañarse con Mr. Steve y que se caiga el jabón al piso, entre otras situaciones.

Por último, deben escoger entre un grito de El Puma en el oído y una historia de María Nelfi en la madrugada, ¿qué terminan escogiendo?