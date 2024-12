Joan Hernández divide opiniones entre los Mentores, pero Marbelle sale a defenderlo

Por primera vez, Joan Hernández hace una presentación en la que está sentado en el Tocadiscos, con la intención de que el despecho que tiene la letra de esta canción quede plasmado en su interpretación y muestre una propuesta escénica diferente a estar moviéndose por la tarima o estar tocando su instrumento.

Inicialmente, Gusi considera que se le ve cómodo al experimentar el quedarse quieto y luego pararse para lanzar notas altas, catalogándolas como una característica propia de este cantante y el diferencial que le ayudará en su carrera.

No obstante, Santiago Cruz y Maía no están de acuerdo con el mentor de la Selección Azul, puesto que consideran que en la primera parte de la canción tiene varios errores, resaltando que valoran el hecho de que se tome el tiempo de buscar nuevas maneras de interpretar, no sin antes recalcar que está en una instancia en la que debe fijarse de todos los detalles si no quiere salir.

Ante esto, Marbelle sale a defender a su pupilo y exalta que esta presentación de Joan Hernández es un reto que ella le puso, dado que quería verlo más calmado y que viviera ese despecho mientras que se le mide a probar otro color.

Joan Hernández canta 'El amor de tu vida' de J. González y O. Díaz.

