Ella es Maía, la Mentora de La Descarga: Cuál es su verdadero nombre y cuántos años tiene

En sus 26 años de carrera artística, Maía se ha caracterizado por tener una de las voces más potentes de Colombia. Además, ha realizado más de 1000 conciertos en Colombia y en diferentes países, compartiendo escenarios con Juanes, Eliades Ochoa, Cheo Feliciano, Fonseca, Roby Draco Rosa, Ricky Martin, entre otros.

Es una cantante y compositora que se destaca por su preferencia en los géneros como la salsa, el tropipop, el bolero, la balada y el pop latino. También es conocida como 'La niña bonita de la salsa' y cuenta con la fortuna de tener un amplio rango vocal, ya que su tesitura es mezzosoprano.

Maía fue parte de los jurados de A Otro Nivel - Canta Conmigo y ahora vuelve a unirse a La Descarga para ser Mentora de este concurso musical en su segunda temporada, en donde representa a la Selección con su mismo nombre y la cual es de color rosado.

Verdadero nombre de Maía

Aunque desde sus inicios se le ha conocido por su nombre artístico, en realidad se llama Mónica Andrea Vives Orozco, quien es la hija única de Rafael Vives y Mónica Orozco. No obstante, desde el 2001, cuando lanzó su primer sencillo, los colombianos la conocen bajo su seudónimo.

Cabe destacar que Maía surgió tras una fusión entre sus iniciales y las que componen el lugar donde se crió y que influyó directamente con su formación musical: la bahía de Puerto Colombia.

Edad de Maía

La Mentora de la selección rosada de La Descarga nació un 16 de noviembre de 1981 en Barranquilla, Colombia, por lo que actualmente, para octubre de 2024, tiene 42 años de edad.

Es importante tener en cuenta que esta artista se destaca en el mundo artístico desde el 2002 cuando estrenó su sencillo 'Niña bonita', aproximadamente a sus 22 años, el cual la hizo reconocida a nivel nacional e internacional, pues la canción se volvió un rotundo éxito.

Quién es el esposo de Maía

A pesar de que la cantante mantiene bajo reserva su vida personal, se conoce que ella está casada, desde 2017, Alberto Bossio, es decir, con quien tiene siete años de un matrimonio estable y el cual han logrado fusionar con la música.

Actualmente, el esposo de Maía es quien ejerce como su manager de la mano de Carlos Alberto Galeano. Cabe recordar que hace poco la Mentora lanzó su canción 'La vida', en cuyo video musical hay varias imágenes de su familia.

Hija de Maía

En abril de 2022, la intérprete de 'Niña bonita' se convirtió en madre por primera vez de su hija Magdalena Bossio Vives, quien le cumplió uno de los sueños que tenía desde los 37 años.

En una entrevista en El Desconectado, de Caracol Televisión, la cantante había confesado: “Pensé que mi estadía en esta tierra iba a ser sin convertirme en mamá, porque después de cuatro años de intentarlo y ver qué mi esposo y yo éramos fértiles y no entender qué sucedía, pensé que de pronto no me tocaba a mí”. De esta manera, la barranquillera expresó el temor que tenía y cómo esta bebé llegó a sorprenderla cuando menos lo pensaba.

Canciones más populares de Maía

Sin duda alguna, los temas musicales más populares de esta cantante son 'Ingenuidad' y 'Niña bonita', siendo este último su primer sencillo y con el cual obtuvo un gran reconocimiento en la industria.

No obstante, basándonos en sus números de reproducciones en su canal oficial de YouTube, las canciones más sonadas de Maía son: 'Fiesta de verano', con Maluma que cuenta con 38 millones de vistas, 'No quererte' con 20 millones de oyentes, 'Ingenuidad' con 18 millones, 'Pa' lante' con 12 millones y 'Un beso de su boca' con 4.9 millones.

