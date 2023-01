Anamaría Laroc reveló en exclusiva detalles de la convivencia dentro de La Descarga

Una de las integrantes clave del equipo de Marbelle es Anamaría Laroc, una de las miembros más jóvenes del campamento musical. En exclusiva, la cantante dio detalles sobre la convivencia dentro del programa y cómo se ha adaptado.

Lo primero que mencionó, y que no podía pasar por alto, es que estaba muy nerviosa por este tema, pues considera que no es tan buena conociendo nuevas personas, le cuesta un poco socializar y temía no tener con quién hablar.

Publicidad

Sin embargo, este tema quedó completamente atrás después de que conoció al combo de los jóvenes, personas que la han apoyado y con las que se siente cómoda “Tatiana ‘La Baby Flow’, Luisma, Keyla, Lauvel” hacen parte del mismo, hablan bastante, se cuentan chismes y comentan cosas buenas y malas de sus compañeros “es divertido”, comentó.

Todos tienen edades similares y el rango va de 18 a 22, el reto de convivir ha sido muy grande, pues las formas de ser de todos son muy diferentes y las edades de los otros participantes también varían, no obstante, todos tienen algo que aportarse.

A pesar de que habló sobre todos sus compañeros, hay alguien a quien le tiene un cariño muy especial y se trata de ‘La Baby Flow’, se cuidan todo el tiempo entre las dos, incluso cuando están de fiesta.

Publicidad

“Ella siempre está pendiente, entre todos nos cuidamos, es la amistad más linda que tengo en el campamento”, aseguró en medio de sus confesiones, en donde también afirmó que entre ellas no se juzgan y hay una gran relación.

Publicidad

Y es que, precisamente, reveló que en los días que lleva dentro del campamento musical se ha mostrado muy eufórica por lo que ha pasado y se eleva en términos de fiesta, por lo que en más de una ocasión han sido cómplices para cuidarse en medio de la rumba, algo que le gusta bastante.

Sobre la convivencia, también hay alguien a quien ha evitado, aseguró entre risas, se trata de María Nelfi, quien ha intentado regañarla en más de una ocasión “yo le corro, no me acerco porque si no dura una hora el regaño”, comentó.

Publicidad

Algo que ha aprendido es perder el miedo a estar desarreglada, afirmó que ahora no se preocupa por eso “es lo que vinimos a mostrar aquí, lo que somos”, finalizó.