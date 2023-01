¿El amor surgirá en La Descarga? Marbelle asegura que su equipo es el "toque picante" del reality

Todos los televidentes han sido testigos de las alianzas, amistades, rivalidades y hasta estrategias que se han ido formando durante los primeros capítulos de la nueva etapa de La Descarga, donde los participantes de las cuatro selecciones deben seguir demostrando sus habilidades para continuar en competencia.

En exclusiva para Caracoltv.com, los mentores de la producción revelaron si va a haber romance en el reality y si alguna vez llegaron a imaginarse que varios concursantes harían "match" en el Campamento Musical. Fue precisamente Marbelle, una de las primeras en revelar que su Selección, al estar conformada por muchas mujeres, ha llamado rápidamente la atención de los otros equipos.

Mira también: Mentores de La Descarga confesaron qué sería para ellos lo más difícil de la convivencia

Publicidad

"Yo tengo la mayoría de las mujeres, entonces ha sigo como espantando a todos, con las niñas no se me metan, un poco en plan de suegra, pero creo que todos han sido muy respetuosos, muy bonitos hasta donde yo sé, ahora me falta el tema de la convivencia a ver cómo va a ser, pero hasta donde yo sé se han tratado con mucho cariño y mucho respeto", comentó Marbelle de manera jocosa.

Te puede interesar: Marbelle, Gusi y Santiago Cruz quedaron enamorados tan pronto vieron el Campamento Musical

Gusi, por su parte, señaló que evidentemente van a haber historias para todo el mundo porque son muchos los participantes que van a estar conviviendo, contando sus vidas y cargando con la presión de ser mejores en la competencia.