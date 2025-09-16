En vivo
Karsu  / Capítulos  / Capítulo 217 Karsu: Hakan busca a Aysha, pero ella le dice que saldrá a cenar con alguien más

Capítulo 217 Karsu: Hakan busca a Aysha, pero ella le dice que saldrá a cenar con alguien más

Hakan visita con un ramo de flores a Aysha, pero luego de unos crudos comentarios por parte de la mujer, le dice que tiene una cena con otro hombre y dicha cita, fue organizada por Nazán.

