Actualizado: septiembre 12, 2025 06:42 p. m.
Caracol TV Karsu Capítulos Capítulo 215 Karsu: La fiesta de Bora y Karsu, revela que él tiene un hijo oculto con alguien más
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Por otro lado, Filiz y Nazán tienen problemas de convivencia mientras sus hijos están en Suiza, pues hay cierta tensión hostil entre las señoras debido a sus distintas personalidades.
No te pierdas Karsu en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Puedes revivir los capítulos aquí.