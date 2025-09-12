En vivo
Capítulo 215 Karsu: La fiesta de Bora y Karsu, revela que él tiene un hijo oculto con alguien más

Capítulo 215 Karsu: La fiesta de Bora y Karsu, revela que él tiene un hijo oculto con alguien más

Finalizando la ceremonia que celebra el amor entre Bora y Karsu, junto a toda su familia, una extraña mujer dice que lleva tres años de relación con el hombre y tiene un hijo oculto.

