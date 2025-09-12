En vivo
Capítulo 214 Karsu: La madre de Bora hace que el hombre y su exnovia se reencuentren

Capítulo 214 Karsu: La madre de Bora hace que el hombre y su exnovia se reencuentren

Bora vuelve a la empresa, y como primera acción, su madre lo envía a la fábrica en Suiza. La intención de Nazán es enviarlo con su antiguo amor, Veronica y separarlo de Karsu.

