Actualizado: septiembre 12, 2025 01:26 a. m.
Caracol TV Karsu Capítulos Capítulo 214 Karsu: La madre de Bora hace que el hombre y su exnovia se reencuentren
Karsu se pone tensa, pues Veronica hace comentarios incómodos y parece conocer mucho a Bora y a su madre. Luego de reiteradas preguntas, el hombre le revela a su esposa que fue pareja de Veronica durante cuatro años.
