Capítulo 205 Karsu: La madre de Bora se enfrenta a Karsu y le dice: "No estás al nivel de mi hijo"

Capítulo 205 Karsu: La madre de Bora se enfrenta a Karsu y le dice: “No estás al nivel de mi hijo”

Mientras Bora no está en la empresa, su madre ordena tener una reunión con Karsu, y aprovecha este espacio para decirle que no está de acuerdo con la relación; la mujer le responde de manera hostil.