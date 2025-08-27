Actualizado: agosto 27, 2025 08:10 p. m.
Caracol TV Karsu Capítulos Capítulo 205 Karsu: La madre de Bora se enfrenta a Karsu y le dice: “No estás al nivel de mi hijo”
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Por su parte, Filiz se encuentra estresada por las situaciones de sus hijas, pues una pasa por una crisis amorosa mientras está embarazada, y la otra, está lidiando con las molestias de su suegra e hijos, a causa de su matrimonio oculto.
No te pierdas Karsu en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Puedes revivir los capítulos aquí.