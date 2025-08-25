Capítulo 203 Karsu: La madre de Bora visita a Karsu y le cuenta acerca del matrimonio a sus hijos

Previamente, Irmak tiene una profunda conversación con Filiz, donde llega a la conclusión de que criará a su hijo sola, pues decidió sacar a Kivanc de su vida a raíz del cuestionamiento del hombre sobre el pasado de ella.

No te pierdas Karsu en las noches de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Puedes revivir los capítulos aquí.

