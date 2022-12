Auxilio Calle

La tercera en la línea de sucesión, después de Rosa y Joaquín. Es una mujer bonita, pero no sabe o no le interesa explotar su belleza. Auxilio se viste y se peina como si tuviera 20 años más y no le gusta maquillarse.

Lo suyo es la vida sencilla, sin lujos ni ostentación. Lo que sí disfruta es meterse a la cocina con doña Tulia a preparar la comida para la familia.

Auxilio es tímida, callada y extremadamente reservada. Tanto, que nadie sabe que canta tan bonito como sus hermanas menores, ni que cuando se encierra en su cuarto se dedica a escribir canciones y poemas que prefiere no mostrar por considerarlos de baja calidad.

Cualquier día, por un accidente de la vida, Nelly y Fabiola descubren los cuadernos de Auxilio, y es como si se encontraran una guaca. No pueden creer que esta hermanita preocupada por mantener un bajo perfil sea toda una artista en la clandestinidad, una compositora con un potencial y una inspiración que merecen salir a la luz. Y por supuesto graban canciones de la autoría de Auxilio, quien también se destapa como cantante.