Las Hermanitas Calle están traspasando fronteras y ahora cantan en inglés.

La Jarretona fue una de las canciones elegidas por Nelly y Fabiola para lanzarse a la fama en Estados Unidos.

Por otro lado, Joaquín y Lizardo no dejan de causar problemas y ahora estrellan el carro de Jimmy Douglas. La noticia llega hasta oídos de doña Tulia, quien no tiene más remedio que llamar a su hijo a regañarlo. No te pierdas el capítulo completo.