'The Flash' será reescrito por completo y ficha a un nuevo guionista

El estudio ha decidido reiniciar el proyecto.



Según informó Variety, el estudio ha elegido a Joby Harold, guionista de la inminente 'King Arthur: Legend of the Sword', para que escriba una nueva historia que prescinda de lo realizado por Grahame-Smith.

Después de los inconvenientes durante su preproducción, 'The Flash' postergó su fecha de estreno y todo indica que podría rodarse una vez que Ezra Miller complete sus escenas en la secuela de 'Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos' (Fantastic Beasts and Where to Find Them).

Por supuesto que mucho antes podremos ver al velocista en

"Justice League" que llegará a los cines el 16 de noviembre.

