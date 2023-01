‘Stranger Things’ y ‘La Bella y la Bestia’ arrasaron en los MTV Awards 2017

La producción de Netflix, convertida en un fenómeno, se llevó los premios a mejor show de TV y mejor actor para Millie Bobby Brown, una de sus jóvenes estrellas. Mientras que Emma Watson ganó por su papel como Bella en la versión con actores reales del clásico de Disney, que también se llevó el premio a mejor película.

"El pueblo en nuestro cuento de hadas quería hacer creer a Bella que nuestro mundo era más pequeño que lo que ella veía" y "me encantó interpretar a alguien que no escuchó nada de eso. Estoy orgullosa de formar parte de esta cinta que celebra la diversidad, la alfabetización, la inclusión, la alegría y el amor", dijo Watson, de 27 años, al recibir el galardón la noche del domingo.

Daniel Kaluuya y Milton "Lil Rel" Howery, las estrellas del thriller "Huye", ganaron el premio de ‘próxima generación’ y mejor papel de comedia respectivamente.

El mejor villano fue para Jeffrey Dean Morgan por su papel como el sanguinario Negan en ‘The Walking Dead’, mientras que el mejor héroe se lo llevó Taraji P. Henson por ‘Talentos Ocultos’.

Los MTV Movie and TV Awards, conducidos por el comediante Adam DeVine, premian a Hollywood desde 1992, honrando películas y actores con estatuillas doradas de un paquete de palomitas de maíz.

Los nominados son decididos por los productores y ejecutivos de MTV, mientras que los ganadores son escogidos por el público, que votan por internet. El resultado: las producciones comerciales son siempre favoritas, en contraste con el Óscar y otras ceremonias de premios, que se basan en la opinión de críticos y la industria.

La transmisión, que volvió a ser en vivo, tuvo que ser cortada durante la alfombra roja debido a una torrencial lluvia que cayó sobre las celebridades, los miembros de la prensa y el público.

Vin Diesel, Michelle Rodriguez y Tyrese Gibson aceptaron un premio especial de una generación por la franquicia de ‘Rápido y furioso’.

Esta es la lista de los ganadores:

Película del año: "La Bella y la Bestia"

Programa de tv del año: "Stranger Things"

Mejor actor/actriz en una película: Emma Watson – "La Bella y la Bestia"

Mejor actor/actriz en un programa de tv: Millie Bobby Brown – "Stranger Things"

Mejor anfitrión de tv: Trevor Noah – "The Daily Show"

Mejor dúo: Hugh Jackman y Dafne Keen – "Logan"

Mejor beso: Ashton Sanders y Jharrel Jerome – "Moonlight"

Pelea contra el sistema: "Talentos ocultos"

Próxima generación: Daniel Kaluuya

Saca lágrimas: "This Is Us" (serie de TV): Jack (Milo Ventimiglia) y Randall (Lonnie Chavis) en karate

Mejor momento musical: "You're the One That I Want" — grupo de "Grease: Live"

Mejor interpretación de comedia: Milton "Lil Rel" Howery – "Huye"

Mejor competencia de telerrealidad: "RuPaul's Drag Race"

Mejor héroe: Taraji P. Henson – "Talentos ocultos"

Mejor villano: Jeffrey Dean Morgan – "The Walking Dead"

Mejor documental: "13th"

Mejor historia estadounidense: "Blackish"