Star Wars: Chewbacca muestra su verdadera furia en una escena eliminada de 'El despertar de la fuerza'

Hace ya más de un año del estreno de Star Wars: The Force Awakens , pero la franquicia continúa en boca de todos.

Ya sea por la reciente Rogue One, la ansiedad por lo que se vendrá en el Episodio VIII, lo mucho que se habla del spin-off de Han Solo o la muerte de la icónica Carrie Fisher , lo cierto es que la saga Star Wars está más viva que nunca.

Hace poco tuvimos la oportunidad de disfrutar de un video en el que se veía una escena eliminada que contaba con la participación de Fisher como la princesa Leia. Ahora, se ha revelado una nueva escena eliminada, pero esta vez el protagonista es Chewbacca, que se enfurece tanto, que termina lastimando a otros.

Así es Chewie: peludo, agresivo y tierno a la vez, y siempre nos sorprende. Esta vez no es la excepción, pues demostró que es mejor tenerlo de amigo que de enemigo.

El Episodio VII cuenta con muchas escenas inéditas, incluso quienes han podido disfrutar del filme en Blu-ray, seguramente hayan visto varias de ellas, pero no todas han sido incluidas. Por ejemplo, este video de menos de un minuto de duración, en el que Chewbacca demuestra que nadie se debe meter con sus amigos.

En él, vemos a Rey en Takodana, en un encuentro con Unkar Plutt, quien la amenaza con vengarse de ella. A todo esto, le quita el arma a Rey y es entonces cuando nuestro querido Chewbacca entra en acción.

Y no hubo mejor forma de defenderla que arrancándole el brazo a Plutt, que terminó aterrizando en una mesa lejana. ¡No tiene desperdicio!

Obviamente, al no llegar a estar en la cinta, la escena no es la mejor en cuanto a calidad, pero eso no deja de hacerla buena. Sin dudas, Chewbacca demostró que no le teme a nada, y que cualquiera que se meta con él o los suyos, sufrirá las consecuencias.

Seguramente más adelante los fans de la saga podrán contemplar la posibilidad que el gran Chewbacca tenga su propio spin-off.

