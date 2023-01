¿Sí o no? Zendaya habló de su supuesto romance con Tom Holland

Las premieres alrededor del mundo de la nueva película de 'Spiderman' dejaron un sinfín de momentos de complicidad entre su protagonista, el británico Tom Holland, y la estrella Disney Zendaya que hicieron saltar las alarmas en torno a un posible romance entre ambos. En su momento, los dos bromearon al respecto en Twitter, pero sin desmentir ni confirmar nada, quizás al ser conscientes de que el interés mediático sobre su supuesta relación no iba precisamente a perjudicar a la recaudación de la película.

Ahora que las entrevistas y los posados en la alfombra roja han concluido, la cantante y actriz ha insistido, con mucha más firmeza en esta ocasión, que entre su coprotagonista y ella no existe nada más que una bonita amistad.

"Somos amigos, es un gran tipo. Es uno de mis mejores amigos, de verdad. Estos últimos meses nos los hemos tenido que pasar haciendo una gira promocional juntos. Hay poca gente que pueda entender cómo es eso cuando tienes 20 años", explicó la actriz en una entrevista a Variety.

Al margen de que entre ellos no haya llegado a surgir un amor de película, lo cierto es que entre los jóvenes hay una química que resulta evidente incluso a pesar de que el papel de Zendaya en 'Spiderman: Homecoming' es bastante testimonial. En ese sentido, ella es la primera sorprendida ya que su primer encuentro con Holland distaron mucho de saltar chispas.

"Él dice que la primera vez que nos vimos fue muy incómodo porque él intentó darme la mano y yo directamente le abracé. Pero no me acuerdo de nada de eso. Me pareció genial. Al principio estaba algo preocupada porque él es mucho más bajito que yo, y pensé que iba a resultar raro porque yo soy bastante alta. Pero al final acabamos haciendo la audición sentados, así que no pasó nada", apunta.