¡Muy pronto! ‘Free Guy: Tomando el Control’, la nueva comedia de Ryan Reynolds

‘Free Guy: Tomando el Control’ se estrenará en Colombia el 2 de julio de 2020.

Ryan Reynolds, Joe Keery y el director Shawn Levy hablaron acerca de la película y así luce su nuevo tráiler.

La película es protagonizada por Ryan Reynolds (‘Deadpool’, ‘Pokemon Detective Pikachu’) y dirigida por Shawn Levy (la trilogía de ‘Night at the Museum’, ‘Stranger Things’). Es coprotagonizada por Jodie Comer (‘Killing Eve’), Lil Rel Howery (‘Get Out’), Taika Waititi (‘Avengers: Endgame’, ‘What We Do in The Shadows’), Joe Keery (‘Stranger Things’) y Utkarsh Ambudkar (‘Mulan’).

¿Qué harías si descubrieras que vives en un video juego? Algunos críticos de cine afirman que ‘Free Guy’ es una mezcla entre Fornite y ‘El Show de Truman’.

La cinta narra la historia de un cajero de banco solitario que descubre que en realidad es un personaje de fondo en Free City, un videojuego de mundos virtuales.

La película se tomará los cines en el verano de 2020.

