Michael Peña basó su personaje de 'Ant-Man' en un criminal 'amigo' suyo

Qué mejor forma que interpretar de manera creíble a un criminal en la gran pantalla que inspirándose en uno de la vida real. Eso fue lo que hizo Michael Peña a la hora de crear su personaje en la película 'Ant-Man', donde da vida a Luis, un exconvicto amigo del superhéroe protagonista que 'casualmente' se parece muchísimo a uno de los tipos más peculiares que el actor conoció durante su infancia.

"Basé a Luis en un tipo real, alguien con quien crecí. Era una especie de criminal, pero no del todo. Bueno vale, sí, era un criminal. Estuvo entrando y saliendo de la cárcel y era ligeramente molesto, pero al mismo tiempo era encantador, ya sabes. Y eso es lo que intenté transmitir con el personaje. No voy a contárselo a él, quiero esperar a ver si se da cuenta o no. No tiene mi número de teléfono, así que no pasa nada", explicó Michael durante una entrevista a LA Times.

Aunque pueda resultar sorprendente imaginarse al nuevo chico de moda de Hollywood codeándose con criminales, lo cierto es que los orígenes de Michael no podrían ser más humildes, ya que creció en una de las zonas marginales de Chicago, como él mismo ha confesado en varias ocasiones.

"Crecí en el gueto, en cada lado de la zona donde vivía había una banda distinta. Recuerdo que tuve mi primera bicicleta a los 13 años, mi padre me la compró y estaba tremendamente emocionado. Creo que la tuve durante media hora: cinco tipos me pegaron una paliza y se la llevaron. Crecí de esa manera, pero yo ni siquiera sabía que estaba en el gueto. Y en el fondo me lo pasaba muy bien. Sí, teníamos pocos parques y aún menos sitios para jugar, pero mi familia estaba muy unida, mis tíos y mis primos venían a casa todo el rato, muy al estilo mexicano", declaraba Michael en el programa 'Mario Lopez: One on One'.

Por eso mismo, como latino, el intérprete no podía dar crédito a sus oídos cuando escuchó al empresario Donald Trump calificando a los emigrantes mexicanos de "narcotraficantes y violadores", unas declaraciones que en principio pensó que se trataban de una broma.

"Primero pensé que era un sketch de comedia. Pensé: '¿El mánager de su campaña le ha dejado decir esas cosas?'. A mí me sorprendió y hasta pensé que era gracioso. En un solo discurso consiguió rechazar [el voto de] un tercio del país", opinaba Michael en una entrevista con NBC News.

Por: Bang Showbiz