‘Just Dance 2021’: desde el 12 de noviembre en todas las plataformas

‘Just Dance 2021’, la nueva entrega de la serie de videojuegos musicales, se lanzará el próximo 12 de noviembre en Nintendo Switch, PS4, la familia de dispositivos Xbox One y en Stadia y estará disponible para Xbox Series X y PS5 cuando se lancen ambas consolas, anuncia hoy, miércoles, Ubisoft.

Just Dance se ha convertido en un fenómeno mundial del entretenimiento virtual al contar con más de 135 millones de jugadores en todo el mundo y más de 70 millones de unidades vendidas, según datos ofrecidos por Ubisoft.

En este nuevo título se incluyen más de 40 nuevas canciones, entre las que destacan ‘Señorita’ de Shawn Mendes & Camila Cabello, ‘Dance Monkey’ de Tones And I, ‘Don’t Start Now’ de Dua Lipa, ‘Temperature’ de Sean Paul o ‘All the good girls go to hell’ de Billie Eilish.

Según adelantan desde Ubisoft, la nueva entrega ofrece, además, "una World Dance Floor mejorada" en la que el jugador podrá desafiar a usuarios de todo el mundo, siendo emparejados los jugadores con otros de nivel similar.

Con más de 70 millones de unidades vendidas en todo el mundo en su década de existencia, el universo ‘Just Dance’ se amplía en este título con un nuevo modo de juego, el Quickstart, para aquellos que quieran jugar directamente a través de una lista aleatoria en el menú de inicio.

Junto a ello, regresan los modos de juego clásicos como son el Modo Sweat, Modo Kids, Modo Co-op y Just Dance Unlimited así como la app Just Dance Controller, disponible en todas las plataformas, que permite que un total de hasta seis jugadores puedan bailar sin utilizar ningún accesorio adicional.

