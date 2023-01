Jared Leto confirma el regreso del Joker a la pantalla grande

¿Cuál será su próxima aparición?

A través de su cuenta de Snapchat, Jared Leto compartió dos imágenes que nos permiten especular con su regreso en alguno de los films que conformarán la franquicia a corto plazo.

En una de las fotos, el actor subió la icónica portada de 'Batman: The Killing Joke', mientras que en la siguiente publicación una joya de Gucci que recuerda el estilo de su versión del villano.

¿Ya se estará preparando para volver a enfrentar al encapotado?

Si bien no hay ningún anuncio oficial, la vuelta del personaje podría ser en 'The Batman' , la cual no tiene un guion terminado, o en 'Gotham City Sirens', una cinta que lo reuniría con su amada Harley Quinn (Margot Robbie).

Esperamos que el Príncipe Payaso del Crimen nos mantenga informados.