Hugh Jackman habla de la nueva película de X-men

El actor Hugh Jackman está convencido de que un buen personaje puede ser recordado durante mucho más tiempo que la persona que le da vida en la gran pantalla, por lo que solo le preocupa que su interpretación del emblemático superhéroe Wolverine esté a la altura de su larga historia en el universo del cómic.

"Siempre he pensado que los grandes personajes sobreviven a los actores que los encarnan, es una tradición que se remonta a cientos de años, y creo que debe ser así. Da igual quien interprete a Wolverine en el futuro, ya que el personaje es inmortal y no va asociado a nadie", explicó el intérprete australiano al portal de cine Collider.

Sus reflexiones sobre el mítico hombre mutante de la factoría Marvel tienen mucho que ver con el inminente estreno de la nueva entrega de los X-Men, 'Días del futuro pasado', la que será su sexta película en la piel del valiente justiciero desde que debutara en el papel hace exactamente 14 años. Aunque en las primeras cintas Hugh Jackman solía prestarse al rodaje de todo tipo de escenas peligrosas, en la actualidad afronta este tipo de retos con mucha más cautela y recurriendo a los especialistas cuando así lo cree conveniente.

"Hago muchas escenas peligrosas yo mismo, excepto cosas estúpidas como golpear mi cabeza contra las paredes, hacer chocar un coche y ese tipo de extrañas situaciones", señaló al mismo medio.

El atractivo intérprete también admite que, para 'Días del futuro pasado', fue mucho más disciplinado en su preparación física que en ocasiones anteriores, lo que le ha evitado sufrir lesiones de importancia que pudieran haber puesto en peligro el rodaje.

"He dedicado mucho tiempo a cultivar el apartado físico de mi personaje y, por primera vez, he conseguido no lesionarme, todo un milagro teniendo en cuenta los problemas que siempre me ha dado Wolverine en ese sentido. Ahora me encuentro mucho mejor físicamente que en mis primeras películas, porque me he preparado sin tantas prisas y con mucho más cuidado", añadió.

Bang Showbiz.