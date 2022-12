Eiza González se apunta al universo de las superheroínas

Los tiempos en que las actrices ejercían como mujeres florero en los cómics de acción parecen estar quedando definitivamente atrás gracias a la nueva hornada de historias protagonizadas por superheroínas, una corriente a la que la actriz Eiza González no dudaría ni un segundo en apuntarse si Hollywood decidiera llevarla a la gran pantalla.

De hecho, la mexicana no ha podido contener su entusiasmo ante las palabras de Kevin Feige, presidente de los icónicos estudios Marvel, defendiendo las tramas con un personaje femenino como hilo conductor, una actitud que permitiría a Eiza cumplir en un futuro cercano el sueño de toda chica de armas tomar como ella: salvar el mundo en la ficción.

"Sí, ¡por favor! Seguid dándonos noticias tan buenas como esta", declaró la intérprete en su perfil de Twitter tras incorporar la entrevista al "padre" de las superproducciones de superhéroes a su perfil de Twitter.

Así que no es de extrañar que la noticia de que ya han comenzado las negociaciones para llevar al cine las aventuras de Spiderwoman haya hecho sonar todas las alarmas de Eiza, que ya ha comenzado una sutil campaña en sus redes sociales para intentar asegurarse un papel en la cinta, afianzando de paso su carrera en Hollywood.

"¡Amo a Spider Woman! Dadnos más como ella", anunció muy emocionada a todos sus seguidores.

No cabe duda de que Eiza estaría a la altura de un tipo de personaje tan físico como el de una superheroína, teniendo en cuenta su espectacular figura y su pasión por todo lo que se aleje de los cuentos de hadas, un lado oscuro que está explotando a fondo en su desembarco en la meca del cine con la serie 'Abierto hasta el amanecer'.

"Tengo un lado muy de chicazo, y siempre he disfrutado ensuciándome y siendo muy bruta. Así que la caracterización de vampiresa en 'Abierto hasta el amanecer' me encanta, me gustaría poderme ir a dormir con las garras puestas. Para mí, es como la versión adulta de Disneyland", confesaba la bella actriz al portal Movie Hotties.

