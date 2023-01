¿Cuál de ellos te gusta? Están listos los candidatos para ser el nuevo Linterna Verde

Ryan Reynolds recibe su estrella en Hollywood tras el éxito de 'Deadpool '



Desde que se anunciaron los guionistas de 'Green Lantern Corps', la gran incógnita es quién será el actor elegido para llevar el anillo en el Universo Extendido de DC (DCEU). En los últimos días, el nombre que venía sonando más fuerte era el de Armie Hammer, pero él mismo le confirmó a The Wrap que ningún productor lo había contactado.

Curiosamente, el de California ya había estado involucrado en una mega producción de superhéroes a mediados de la década del 2000. En aquella oportunidad, George Miller, director de 'Mad Max: Furia en el Camino' (Mad Max: Fury Road), lo había elegido como Batman en su versión frustrada de 'Justice League'.

Según una serie de rumores que circula en Internet, los candidatos para interpretar a Hal Jordan son:

Tom Cruise:

Joel McHale:

Bradley Cooper:

Jake Gyllenhaal:

Y el mencionado Hammer. Incluso, muchos medios aseguran que Ryan Reynolds sigue estando en la consideración del estudio pese a los malos resultados en la taquilla que tuvo "Linterna Verde" (Green Lantern) en 2011.

Pero para la redacción de #HablemosDelCómic esta última posibilidad es casi imposible ya que su papel en 'Deadpool' fue muy fuerte y exitoso y repetir papel protagónico en Linterna Verde sería casi un fracaso anunciado.

Esta lista está compuesta por actores con físicos y edades muy variadas, por ese motivo lo más lógico sería que los ejecutivos no avancen con las negociaciones hasta leer el guion escrito por David S. Goyer y Justin Rhodes. Una vez terminado el libreto, el estudio podrá encontrar al indicado para portar el anillo.

El Universo Extendido de DC (DCEU) avanza a pasos agigantados y Warner Bros quiere sumar a uno de los personajes más emblemáticos de las viñetas a la franquicia cinematográfica. Nos referimos al héroe del anillo de poder que tendrá su reboot titulado "Green Lantern Corps", el cual contará con un guión escrito por David S. Goyer y Justin Rhodes. Según informa Deadline, la idea del estudio es centrarse en la relación de los dos "Lanterns" terrícolas: el mítico Hal Jordan y John Stewart.

David S. Goyer ha trabajado en la trilogía de "El Caballero de la Noche" (The Dark Knight) que dirigió Christopher Nolan, y también escribió los guiones de "El Hombre de Acero" (Man of Steel) y "Batman vs Superman: El Origen de la Justicia" (Batman v Superman: Dawn of Justice), mientras que Rhodes debutará en el mundo de los superhéroes. Curiosamente, el trabajo que ellos desarrollarán ha sido descrito como "Arma Mortal" (Lethal Weapon) en el espacio. Una premisa por demás atractiva para los amantes de la acción (y la comedia).