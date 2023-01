¿Cómo serán los próximas películas de DC cómics?

Después que "Batman vs Superman: El Origen de la Justicia" (Batman v Superman: Dawn of Justice) obtuviera muy duras reseñas, Geoff Johns, presidente de DC Entertainment, y Jon Berg, ejecutivo de Warner Bros., se refirieron al cambio de tono que tendrán los próximos films de la compañía.

"Erróneamente, en el pasado, pensaba que el estudio decía 'oh, las cintas de DC son oscuras y eso es lo que las hace diferentes'. No pude estar más equivocado. Incluso Batman tiene un momento de esperanza en él. Si no pensara que puede haber un mañana mejor, ya se hubiera detenido", explicó Johns a Wall Street Journal.

Para no repetir los errores del pasado, Berg reconoció que han decidido acelerar un poco los eventos que tenían planeados y han reescrito parte de "Liga de la Justicia" (Justice League) para que esté cargada de "ilusión y optimismo". Además, Johns señaló que esta nueva visión se repetirá a todo el Universo Extendido de DC Comics:

"Estamos intentando ser muy críticos en todo para mantenernos fieles a los personajes y contar historias que los celebren". De esta manera, no caben dudas que podremos esperar más momentos lúdicos como los que presentó el trailer de la gran reunión de superhéroes estrenado en la pasada Comic-Con. A priori, los fans se han mostrado de acuerdo con este interesante giro creativo.

Redacción