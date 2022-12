Ben Affleck ignora las críticas tras su elección como Batman

Las críticas creadas en torno a la elección del actor Ben Affleck para representar el papel de Batman no han hecho mella en el intérprete estadounidense. Affleck se ha mantenido al margen tras el 'boom' de la noticia y ha admitido llevar con naturalidad la presión mediática que supone enfundarse el traje del popular superhéroe enmascarado --papel que interpretará en la secuela de la película 'El hombre de acero'.

"Soy como un niño grande. Si puedo tomarme bien un 'Emmy snub' [aquellos no nominados que hubieran merecido la nominación], puedo llevar bien cualquier cosa. Tengo que hacer frente a mucha mier** en mi vida, soy un tipo duro. Cuando vi la noticia por primera vez, miré el primer comentario y era '¡Ben Affleck va a ser Batman! ¡Noooooooo!'", comentó el galán durante el programa de televisión 'Late Night with Jimmy Fallon'.

Publicidad

De hecho, la abrumadora cantidad de comentarios y declaraciones poniendo en entredicho la capacidad del artista no dejaron indiferentes a los productores de la cinta, que incluso se reunieron con Affleck para apoyarle y aconsejarle dejar a un lado las críticas.

"Los productores me llamaron y me dijeron: 'Queremos hablar contigo porque pasar por este proceso [haciendo referencia a la presión pública] puede ser un poco duro'. Me mostraron algunas de las reacciones de la gente cuando se enteraron de los que anteriormente fueron elegidos para el papel", comentó el artista.

La secuela de 'El hombre de acero', que contará con la participación de Henry Cavill como Superman, llegará a las salas de cine en 2015.

Por: Bang Showbiz