¡Atención fanáticos! Llega la Comic Con Colombia 2019 con invitados de lujo

Tras cinco ediciones exitosas en Medellín, y su primera y exitosa edición en Bogotá, Comic Con Colombia regresa a la capital de la República como uno de los eventos más esperados del 2019.

¿Dónde y cuándo? Comic Con Colombia se realizará del 31 de mayo al 3 de junio en Corferias.

Viviremos cuatro días en los que se darán cita todas las diferentes aficiones como las artes escénicas, el cómic, el arte dramático, el anime, el manga, la literatura fantástica, el cosplay y demás aficiones que conforman el maravilloso universo pop, la industria cultural y el entretenimiento.

Horarios

Viernes 31 de mayo: 12:00 p.m. a 9:00 p.m.

Sábado 1 y domingo 2 de junio: 10:00 a.m. a 9:00 p.m.

Lunes 3 de junio: 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

INVITADOS ESPECIALES:

Isaac Hempstead de The Game of Thrones, Carl Grimes, personaje de “The Walking Dead” y David Mazouz, quien interepreta a Bruce Wayne en la serie Gotham”, llegarán a Bogotá para la Comic Con Colombia 2019

Compra tus boletas acá .

El joven actor Chandler Riggs, quien interpretó a "Carl Grimes" durante ocho temporadas en la serie de terror “The Walking Dead” (2010-2018) llegará a Colombia en el mes de junio.

Los amantes de “The Walking Dead” van a disfrutar por primera vez en nuestro país de la visita de uno de los personajes más queridos de esta serie, a quien sus fanáticos vieron crecer junto a su padre “Rick Grimes” durante las ocho temporadas en que hizo parte de esta trama.

Chandler Riggs es un actor norteamericano nacido el 27 de junio de 1999 en Atlanta, Georgia.

En 2006 debutó en la gran pantalla en la película Jesús H. Zombie. Posteriormente participó en la película El caso de Calvin Willis, papel que fue determinante para su llamado a interpretar a Carl Grimes, en la exitosa serie de televisión “The Walking Dead”.

Fue nominado en 2013 y 2014 en el Young Artist Award por su papel en dicha serie. En 2015 ganó, además de ese premio, el Saturn Award por la misma interpretación.

Otras de sus participaciones destacadas son: Terminus (2011), Piedad (2014), No dejes de Mirar (2017), Inherit the Viper (2018) y Only (2019).

Comic Con Colombia, organizado por Planet Comics en asocio con Corferias, promete ser una experiencia única para los fanáticos de los cómics, la cultura pop y la industria del entretenimiento.

INVITADO ESPECIAL:

Comic Con Colombia 2019 será el primer escenario internacional que contará con el Rey de los Seis Reinos.

Giros inesperados en el final de Game of Thrones, convirtieron a Bran Stark, Cuervo de Tres Ojos, en el nuevo Rey de Westeros. Isaac Hempstead-Wright, quien interpretó al segundo hijo de Eddard Stark en la premiada serie de HBO, estará en la Comic Con Colombia 2019.

Tras ocho años de ser parte del elenco principal de la aclamada serie Juego de Tronos, Comic Con Colombia 2019 será la primera convención a nivel mundial que tendrá la presencia del actor inglés, luego que su personaje fuese coronado en el capítulo final como Bran Stark – El Rey Roto, protector de los Seis Reinos.

INVITADO ESPECIAL: Bruce Wayne / Batman de la serie GOTHAM

Tras finalizar la quinta y última temporada de la exitosa serie GOTHAM, el actor nacido en Los Ángeles David Mazouz, quien dio vida Bruce Wayne en su camino a convertirse en el caballero de la noche, se une a las estrellas internacionales que visitarán la Comic Con Colombia 2019, que se realizará del 31 de mayo al 3 de junio en Corferias.

Celebrando los 80 años de Batman, Comic Con Colombia 2019 trae al país para los seguidores del justiciero enmascarado, al actor que interpreta su álter ego en la serie de televisión GOTHAM, y estará presente los días viernes 31 de mayo y sábado 1 de junio.

David Mazouz (18 años), comenzó su carrera apareciendo en comerciales en los Estados Unidos, además ha actuado en otras series como Touch, junto al actor Keifer Sutherland, donde interpretó a Jake (hijo del protagonista). Otros Programas de televisión en los que ha participado con papeles de distintas categorías son: Mike & Molly (2010), Criminal Minds (2005), Drop Dead Diva (2009), entre otros.

Además, ha tenido un recorrido destacable en filmes como Sanitarium (2013), donde participó junto a estrellas reconocidas como Malcolm McDowell y Robert Englund; también ha interpretado papeles en El Inventor de Juegos (película de Disney, 2014) y El Exterminador (Incarnate, 2016), en la cual actuó junto a la colombiana Catalina Sandino.

De esta manera, los fanáticos de Batman que asistan a la convención tendrán la oportunidad de presenciar el panel con el actor. Además, quienes adquieran los paquetes de Meet and Greet podrán tomarse fotos y hasta tener un autógrafo del joven actor que completó cuatro años encarnando al personaje en la exitosa serie del Canal Warner.

#ComicConColombia

Encuentra más información sobre el evento aquí.

