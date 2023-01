Arrancó oficialmente el rodaje de 'Avengers: Infinity War'

Revelan gran parte del reparto de 'Avengers: Infinity War'

Además, podría haberse confirmado el rol de Peter Dinklage

Pese a su presentación en el set, el actor confirmó que todavía ni siquiera ha leído una página del guión y lamentó el gran secretismo que guarda Marvel al respecto.

'Avengers: infinity war' presentará mundos muy distintos en su película

Días atrás, Chris Hemsworth admitía que todavía no había tenido oportunidad de acceder al libreto y esperaba hacerlo cuanto antes para sumarse al team.

En sintonía con el Dios del Trueno y Drax, Jeremy Renner y Elizabeth Olsen han reconocido en una entrevista concedida a Variety que todavía no tienen idea de cómo concluirá el arco argumental de las Gemas del Infinito.

¡Wao! Nueva incorporación al equipo de 'Avengers: Infinity War' pone los pelos de punta a los fans



Además, entre las novedades alrededor del film, una sesión en la peluquería podría haber delatado el rol que ocupará Peter Dinklage. El actor fue fotografiado mientras su cabello pasaba a ser de un color rojo intenso, lo que podría confirmar que su personaje será Pip, un villano con la capacidad de teletransportarse.

Sin dudas, una incorporación de lujo para cerrar la Fase 3 de la mejor manera.

Confirmado Spiderman será parte de 'Avengers: Infinity War'

Por su parte los hermanos Anthony y Joe Russo, directores de ambas películas, compartieron una imagen del primer día de filmación que muestra algunos camiones que forman parte de la producción.

Además ya hay varios actores que han compartido en sus cuentas oficiales el inicio del rodaje:

La estrella de Guardians of the Galaxy, Sean Gunn, ha compartido una nueva imagen desde el set de Avengers: Infinity War. El actor compartió la siguiente imagen en Instagram, en donde aparece con un gorro que incluye el logo de Infinity War. En forma de broma, Gunn dijo que no puede revelar el nombre de un proyecto en el que actualmente está trabajando.