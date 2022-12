A los hijos de Ben Affleck no les impresiona que su padre sea Batman

A pesar de que Ben Affleck se convertirá en el héroe de muchos niños cuando se estrene 'Batman v Superman: Dawn of Justice' en 2016, donde interpretará a Batman, sus tres hijos, Violet (8), Seraphina (5) y Samuel (2), no se sienten muy emocionados ante la idea de ver a su padre luciendo un traje de superhéroe, ya que prefieren otro tipo de producciones, como 'Frozen'.

"Como ahora estoy interpretando a Batman la gente me pregunta si mis hijos están emocionados, pero la verdad es que no. Si actuase en la secuela de 'Frozen' sería un héroe. Mis dos hijas mayores pasan de Batman, y le han contagiado su pasión por 'Frozen' a mi hijo pequeño. Se pasa el día diciéndome: 'Papá, ¿puedo ver 'Frozen'? Y yo le digo: 'No, otra vez no'", reveló en el programa de televisión 'The Tonight Show with Jimmy Fallon'.

Una de las mayores aficiones del artista -casado con la actriz Jennifer Garner- es pasar todo el tiempo que puede con sus hijos, asistiendo regularmente a los partidos de baloncesto de Violet, donde le cuesta contener los nervios cuando su hija está en la cancha.

"Mi hija mayor empezó a jugar al baloncesto y cuando voy, no paro. ¿Recuerdas en 'Dulce hogar... ¡a veces!' al hermano de Ron Howard [director] gritando al niño desde la banda? Ese soy yo. Estoy todo el rato en plan: 'Dobla las rodillas'. Y ni siquiera sé si hay que doblar las rodillas porque soy malísimo jugando al baloncesto", sentenció.