TBT ¡Qué recuerdos! ‘Pedro El Escamoso’ en tres minutos y medio

La historia de Pedro Coral Tavera, interpretado por Miguel Varoni, no es una historia cualquiera. El hombre es un galán, el problemas es que no es rico, no es guapo, no se viste bien y se cree buen bailarín.

Además, Pedro es un mujeriego que tiene que escapar de su pueblo natal debido a sus problemas amorosos. A su llegada a Bogotá, intenta construir una nueva vida, pero en su camino se cruza Paula Dávila y le cambia por completo su panorama. El galán ha encontrado al amor de su vida, pero ella es el polo opuesto de él.

A partir de ese momento, Pedro inicia una carrera frenética por conquistar a la doctora Paula. Se convierte en su chofer y en su paño de lagrimas. Poco a poco se gana su confianza.

Esta historia, contada con humor, dejó una huella imborrable en la memoria de los colombianos. Con un elenco de lujo conformado por Alina Lozano, Marcela Mar, Enrique Carriazo, Fernando Solórzano, Jairo Camargo, Álvaro Bayona, entre otros, la novela fue todo un éxito nacional.

