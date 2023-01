No podrás creer lo que hizo un preso con tal de escapar de una cárcel en Argentina

La suerte no estuvo de la mano de este personaje en Argentina que quiso probar de una forma poco usual un escape que parecía imposible. El resultado fue algo que no se esperaba. Y al final, nada le salió bien.

Al ver un pequeño hueco encima de la reja de su celda, el sujeto decidió probar suerte y treparse hasta el orificio que sería su manera sencilla y práctica de escapar. Sin embargo, al pasar la mitad de su cuerpo se dio cuenta que no cabía, quedando atascado.

Los guardias de seguridad fueron alertados por el hombre que estaba bastante frustrado, no solamente por no poder escapar, también por el dolor que le provocaba la biga en su abdomen al no poder bajar nuevamente con facilidad.