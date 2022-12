Nombre: Manuela Vásquez.

Edad: 29 años.

Lugar de nacimiento: Medellín.

Ocupación / Profesión: Automovilista.

Nivel educativo: Universitario.

Estado civil: soltera.

Describa su personalidad:

¿Por qué quiere participar en el Desafío?

Porque quiero explorarme. Quiero ganar y sumar experiencias, determinación, risas, victorias, dinero, carácter, libertad, confianza y claro ganar el Desafío. También quiero perder y restar miedos, prejuicios, derrotas, apegos y varios demonios internos que espero superar.

¿Quién o qué es su motivación?

Mi sueño es el de ser la primera mujer latinoamericana y colombiana en correr el campeonato mundial de turismo. Hacer historia representando a mi continente y mi país. Así llenando de inspiración a muchos y muchas a creer en sus sueños.

¿Cuál es el sueño de su vida?

Compartit con el mundo el poder del CREER, sobre todo con las mujeres. Inspirarlas a través de mi ejemplo de vida a que persigan sus sueños y a que pierdan sus miedos y abran las alas con toda y vayan tras ellos sin límites, porque todo sí es posible.

¿En qué trabaja actualmente?

Soy piloto de autos profesional (Automovilista). Hago parte del equipo italiano Rangoni Motor Sport y corro con ellos el campeonato GT4 European Series.

¿Cuál es su pasatiempo favorito?

Exploración constante en los deportes, la gastronomía, música, espiritualidad y culturas. Amo viajar.

¿Qué le enorgullece de usted?

Haber logrado cada reto que me he propuesto en la vida.

¿Qué no le gusta de sí mismo?

Mi ego, mi orgullo, apetito voraz por siempre querer más y mis miedos.

¿Qué le saca el mal genio?

El no entender la injusticia y no lograr algo que me propongo.

¿Qué hecho marcó su vida?

Ganar mi primera carrera. Eso me enseñó el poder de creértela.

ESTADO FÍSICO

¿Practica o ha practicado algún deporte? ¿Cuáles?

Sí, juego algo de fútbol, me encanta el running, practico kick boxing, monto bici, me entreno en bootcamp y mi profesión es automovilismo.

¿Sabe nadar? De 1 a 10 ¿Cómo se califica nadando?

Sí, me daría un 6.

¿Cuál es su mayor fortaleza como competidor?

Que percibo bien los límites.

¿Sufre o ha sufrido de alguna enfermedad?

No.

¿En este momento está bajo algún tratamiento médico?

No.

¿Ha tenido experiencia en supervivencia?

No.

EL DESAFÍO

¿Cómo se imagina Marruecos?

Caliente de día, frio de noche… Desierto, poca sombra, insectos peligrosos, agua escasa, montañas interminables de arena sin rasgos de caminos. Camellos como medio de transporte, atardeceres y cielos estrellados hermosos.

¿Alguna vez en su vida tuvo que pasar necesidades? ¿Cómo las mitigó?

Sí, buscándole la salida a través de alianzas, trueques y perdiendo la fe.

¿Cuál será su estrategia para ganar el Desafío?

Mao Tse Tung.

¿Qué sería para usted lo más difícil de participar en un Desafío?

La convivencia.

¿Se identifica con algún participante del Desafío, con cuál?

La verdad… no.

¿Con qué tipo de personas le costaría tener una buena convivencia?

Con súper líderes.