¡Julián Román se internacionaliza! El actor será Juan Gabriel en una serie mexicana

Después de un largo casting, Julián Román logra encarnar a uno de los personajes símbolo del país azteca. Será Alberto Aguilera, el hombre de carne y hueso al que el mundo conoce como Juan Gabriel.

Julián Román interpretará a Juan Gabriel en la serie para TNT ‘Hasta que te conocí’. El actor le contó a la revista Vea cómo fue su proceso de casting y qué lo llevó a ganarse el papel.

¨Sí, claro. Mucha gente me dice: ´Su carrera se partió en dos: antes y después de Juan Gabriel, pero lo tomo con calma. Estas son las oportunidades que yo le pido a la vida. No ambiciono fama ni millones de dólares ni ganarme un Emmy ni un Óscar, sino buenos proyectos¨, dijo.

El proceso de casting no fue fácil, pero luego el papel llegó a sus manos.

¨Le enviaron la película de Cantinflas y le comentaron que el protagonista era español. Creo que me ayudó entender bien el casting, porque lo hice pensando como Alberto: supercontrolado, con ciertos ademanes, pero sin show, porque yo no soy imitador. Cuando me pasaron sus entrevistas, confirmé que no me había descachado. Vi un Alberto Aguilera supertímido, sensible, que llora con facilidad¨, agregó.

El actor está feliz con esta nueva oportunidad y espera llevarse el cariño y respeto de todos los mexicanos.

"A veces, leía los guiones y no entendía nada de los platos típicos ni de los atuendos ni los pueblos ni las costumbres; y no quería equivocarme o hacer algo contrario de lo que intuitivamente he hecho en mi carrera. Repetía y repetía términos para aprender bien el lenguaje. Por ejemplo, ‘carnalisísima’ es amiguísima y yo decía ‘carnalísima’. Entonces, me exigía, porque no podía pelarme en una".

