Herencia de Timbiquí lanza el video oficial de la canción ‘Te invito’

Herencia de Timbiquí anunció el lanzamiento oficial de la nueva versión del video musical de ‘Te invito’, canción que se robó el corazón de Colombia por su emotiva y profunda letra que ganó mayor popularidad al ser parte de la banda sonora de ‘La Niña’.

El video fue grabado en Cali bajo la dirección de José Varón, contando con la realización de Phenomena. La producción se llevó a cabo durante tres días, usando los increíbles paisajes de Valle del Cauca, trajes típicos de la región y todas las características necesarias para resaltar la cultura del pacífico colombiano.

"Estamos muy emocionados con volver a darle vida a esta canción ya que originalmente la lanzamos hace 5 años y, frente al nivel del exposición que cobró por la serie de Caracol Televisión ‘La Niña’, decidimos actualizarla y rodar un video aprovechando las bondades que la tecnología nos brindó a esta altura como cámaras de cine a 6K, drones, steadys, video proyecciones, etc.", comentaron los integrantes de la agrupación.

Así mismo, Herencia de Timbiquí se prepara para comenzar su gira musical en Valle del Cauca, iniciando en Cali el 8 de julio en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura. De igual forma, estarán en Estados Unidos para realizar varios shows para finalizar, nuevamente, en Colombia.

FECHAS DE TOUR:

8 de julio: Teatro Municipal de Cali, Colombia

15 de julio: 'Out of the box Festival', Boston Summer Institute. Boston, USA

16 de julio: Feria de Colombia, NYC, USA

17 de julio: 'Summer Stage' Central Park, NYC, USA

22 de julio: 'Youndas Square', Toronto, Canadá.

2 de agosto: 'Redlands Bowl Summer Music Festival', Redlands, California. USA

5 de agosto: Armando All Stars, Bogotá, Colombia.

10 de agosto: Festival de la Música del Pacifico Petronio Álvarez, Cali, Colombia

14 de agosto: Festicumbia, El Banco, Magdalena, Colombia