Diana Peña

DATOS PERSONALES:

APODO: Nana de la vida real.

EDAD: 30

NACIMIENTO: Barranquilla

ESTADO CIVIL: SOLTERA

NÚMERO HIJOS: 1

CIUDAD: Barranquilla, Atlántico

BARRIO: Villa Santos

PESO: 53

ALTURA: 1,56 metros.

OCUPACION: Desempleado

PERSONALIDAD:

¿Por qué quiere participar en el Desafio?

Quiero que mi hijo sienta el orgullo de su mamá ganadora, aunque el monto que se gana el vencedor es un motivo bastante grande, quiero demostrarme a mí misma y al mundo la berraquera que tengo, dejar en alto el nombre de mi región y mi genero.

¿Quién o qué es su motivación?

El premio mayor y mi hijo.

¿Cuál es el sueño de su vida?

Ganarme un desafio y ser la youtuber mas vista de Colombia.

¿En qué trabaja actualmente?

Como Youtuber y trainner (a algunas amigas), en lo que gano muy poco.

¿Cuál es su pasatiempo favorito?

Trotar, hacer danzika, nadar, entrenar - todo lo que tenga que ver con generar endorfinas.

¿Qué le enorgullece de usted?

El poder que tiene mi mente, lo que me permite adaptarme a diferentes situaciones.

¿Qué no le gusta de sí mismo?

Soy impulsiva.

¿Qué le saca el mal genio?

La gente sobrada y envidiosa.

¿Qué hecho marcó su vida?

Cuando mi exnovio me dejó por otra mujer, eso me llevó a la ruina económica y me cerró todas las posibilidaddes de trabajo en el gremio en el que me desenvolvía, de la cual no he podido recuperarme todavía.