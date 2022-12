David Henao

DATOS PERSONALES:

APODO: El Costeño.

Publicidad



EDAD: 30

NACIMIENTO: Sincelejo

ESTADO CIVIL: SOLTERO

NÚMERO HIJOS: 0

Publicidad



CIUDAD: Medellín, Antioquia.

BARRIO: El Poblado.

Publicidad



PESO: 74

ALTURA: 1,78 metros

Publicidad



OCUPACIÓN: Trabajador Independiente.

PERSONALIDAD:

¿Por qué quiere participar en el Desafio?

Porque es una oportunidad única, diferente a todo lo que he vivido, un espacio para ponerme a prueba mental, física y emocionalmente, mientras comparto con Colombia y las bellas personas que estoy seguro irán al Desafío.

Publicidad

¿Quién o qué es su motivación?

Mi familia. Mi madre, saber que ella ha dedicado su vida a mí y a mi hermano, es algo que me llena de fortaleza, de aprecio y de inspiración.

Publicidad

¿Cuál es el sueño de su vida?

Vivir haciendo lo que me apasiona, siendo libre, compartiendo, viajando, conociendo, explorando y amando.

Publicidad

¿En qué trabaja actualmente?

En una productora en la que producimos videos y fotografías para empresas nacionales como Auteco, Body Tech y Ellipse, e internacionales como Audi y MINI COOPER.

¿Cuál es su pasatiempo favorito?

Ver películas, nadar en el mar y caminar en la montaña.

Publicidad

¿Qué le enorgullece de usted?

Haber luchado por el camino correcto para conseguir las metas que me he propuesto, sintiendo que he ido propulsado por la fuerza y la voluntad de Dios. Eso me enorgullece de mí. La recompensa será proporcional al esfuerzo.

Publicidad

¿Qué no le gusta de sí mismo?

No me gusta cuando siento que tengo la razón por encima de los demás, porque sé que debo ser siempre humilde, pues al fin y al cabo, soy un simple mortal.

Publicidad

¿Qué le saca el mal genio?

Sólo las personas que amo tienen el poder de sacarme el mal genio. Cuando me siento ofendido por ellas me sacan el mal genio.

¿Qué hecho marcó su vida?

Mi vida la marcó una mañana en que cansado de que mis compañeros de colegio se burlaran de mí porque era modelo, uno de ellos me arrojó a la cara un frasco metálico, esa mañana él me sacó el mal genio y peliamos. Fue la única pelea física de mi vida. Fue mi último día en mi colegio de toda la vida.