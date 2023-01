"Creo que mi hijo se inspiró en mí para crear a Suso el Paspi": papá de Dany Hoyos

Gilalberto Hoyos González rememora entre risas cómo fue el día en que se enteró que Dany venía en camino. “Nosotros vivíamos en Cali, allá fue donde quedó embarazada mi esposa y pues cómo evitar luego mucha alegría. Nos vinimos ya después para Medellín, y aquí nació Dani el 8 de mayo del 1982, en el hospital de Belén. Ese día fue tanta la alegría que me fui a una heladería a escuchar la canción 'Nació varón'”, asegura el antioqueño oriundo de Betulia.

Su etapa como papá le ha enseñado que la creatividad y la confianza que los niños puedan adquirir se logran con el juego en la calle, interactuando con otros niños. La infancia de mis dos hijos fue muy bonita, Dany jugaba fútbol con los niños del barrio, hasta a veces yo jugaba con él, y Kathy pues a las muñecas y cositas así con otras niñas. Yo estoy muy orgulloso de lo que es Dany, pero no orgulloso de sentirme más que nadie, sino complacido con la manera de que ellos dos se criaron, porque se criaron con conciencia. Ya los niños no tienen creatividad sino que se encierran en su cuarto a jugar en el teléfono o en el computador, por eso ya no tienen ni estado físico. Hoy en día los muchachitos como que se crían solos, asevera el señor Hoyos mientras le aconseja a los padres actuales que le creen conciencia a sus hijos.

De su hijo Dany lo enorgullece que es muy honesto, valiente, profesional, independiente, estricto, buen hijo, buen hermano, emprendedor y sin temor a equivocarse. Siguen siendo los mismos amigos que disfrutan de un almuerzo, los mismos que van al estadio cada vez que pueden.

Este hincha furibundo del Deportivo Independiente Medellín , seguidor del Boca Juniors y del Barcelona, recuerda de manera fotográfica la primera vez que fue al estadio influenciado por sus hermanos mayores William y Nestor 'El Mono' Hoyos. Eso fue en el año 1972, la boleta de la tribuna popular centro costaba 7 pesos. Fui a ver un partido que le ganó Nacional 2-0 al América, asegura el señor Hoyos mientras relata cómo fue la primera vez que llevó a Dany al estadio, cuando estaba en la barriga de su mamá, o cuando se ganaron un LP de vallenatos gracias a que Dany con un año de edad narró un gol del Medellín en los micrófonos de una emisora local.

Gilalberto, o Alberto como pide que lo llamen, recuerda que durante varios años recibió como regalo de cumpleaños por parte de sus hijos, música de José Alfredo Jiménez, su cantante favorito. Aunque no deja a un lado su gusto por la música de los años 60 y las baladas de Juan Gabriel. Pueden meter la música que quieran, pero para mí la mejor música es la de los años 60´s, manifiesta el hijo de Leonila González y José María Hoyos, nacido el 19 de agosto de 1954.

Cuando se le pregunta por ‘Suso el paspi’, se sonríe y con una mirada al infinito empieza a describir el cariño y entrega que le tiene Dany Alejandro a su creación. “Cuando él empezó en Tutucán, nosotros fuimos a verlo un domingo. A mí me extraño mucho porque cuando lo fui a abrazar le dije “mijo, que alegría que esté aquí, mire cómo está, todo bonito” a lo que me respondió “¿cuál mijo, quién es usted? yo me llamo Suso, señor”, comenta entre risas el antioqueño, mientras asegura que a él Suso le parece muy entretenido, muy de la casa y confiesa que en el fondo él cree que ha sido la inspiración del personaje, pues él es un cuentachistes innato, con rasgos en común con el novio de Yesica Yuyeimy.

Don Gilalberto, el hombre que confiesa que sueña con ser actor, que dedica parte de su tiempo al negocio de la chatarra, a su restaurante ‘Max pollo’ ubicado en el sector de ‘el hueco’ en el centro de Medellín y a llenar crucigramas; el mismo que ha aprendido a vivir la vida como venga, sin problemas ni complicaciones, solo tiene palabras de aliento y cariño para su hijo Dany Alejandro, para que siga siendo el gran profesional que lo llena de orgullo con cada uno de los pasos que da.